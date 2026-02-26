Un trágico accidente laboral se registró en el distrito de Amarilis, en el sector de Llicua, donde dos trabajadores sufrieron una descarga eléctrica mientras realizaban labores en la zona.

El hecho ocurrió cuando una barra metálica que manipulaban hizo contacto con un cable de alta tensión. Como consecuencia, uno de los obreros falleció en el lugar de manera instantánea, mientras que el otro resultó con quemaduras de tercer grado.

El herido fue evacuado de emergencia al Hospital Regional Hermilio Valdizán, donde recibe atención médica especializada.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.