La Municipalidad Provincial de Piura informó que el cierre temporal de las calles alrededor del teatro municipal es para proteger a los ciudadanos mientras avanza la etapa de demolición, una fase considerada de alto riesgo dentro del proceso de reconstrucción.

El gerente de Desarrollo Territorial y Gestión de Inversiones, Arq. Pedro Ruiz, dijo que durante estos días se produce caída de material y un movimiento constante de maquinaria pesada, lo que hace indispensable limitar el tránsito en la zona.

Dado que esta temporada es especialmente importante para los comercios, se alcanzaron acuerdos con establecimientos como La Pera Madura y La Fogata para reubicar temporalmente el cerco perimétrico durante la campaña navideña, minimizando el impacto económico.

“Queremos que la obra avance, pero también que los vecinos se sientan acompañados y escuchados. El diálogo ha sido clave para tomar decisiones que cuiden a todos”, señaló Ruiz Yesán.

La Municipalidad reiteró que el cierre de vías será temporal y forma parte de un esfuerzo mayor para recuperar un espacio cultural emblemático para la ciudad.

“El objetivo es reconstruir un teatro seguro, moderno y digno para Piura, sin poner en riesgo a nadie durante el camino”, indicó el gerente.