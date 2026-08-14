Cerca de 300 muertes violentas se han registrado hasta la fecha en la región Piura, en su mayoría a consecuencia de trágicos accidentes de tránsito y en manos de los sicarios, sobre todo en Sullana.

Según las estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) hasta la fecha, la región Piura registra 296 muertes violentas.

Siete personas han fallecido a consecuencia de accidentes de trabajo, 119 en accidentes de tránsito ocurridos en toda la región Piura, 92 homicidios, 27 personas figuran como “muerte ignorado”, 17 suicidios y 34 a consecuencia de otros accidentes.

De acuerdo a las cifras, en el mes de enero se registraron 6 homicidios, en febrero 14, en marzo y abril el mismo número de fallecidos, en mayo 15 crímenes, en junio y julio 10 y hasta el 13 de agosto, 8 muertos.

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Precisamente uno de los últimos crímenes que ha conmocionado a todo Piura, especialmente a Sullana, es el secuestro y crimen del empresario Jorge Luis Avendaño Ontaneda (29 años), conocido como “Coco”, quien fue secuestrado la mañana del jueves 6 de agosto cuando se desplazaba por el centro poblado de Mallaritos, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana. Horas después, su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala en una trocha carrozable del sector Curumuy, en la región Piura.

La víctima fue interceptada por un grupo de delincuentes mientras transitaba por la carretera. La policía informó que el crimen sería por un presunto ajuste de cuentas o venganza.

Y la noche del lunes 10 de agosto, el obrero Hesmy Anderson Pacherrez Saldarriaga, de 31 años, caminaba por el asentamiento Pilar Nores de García, en Sullana, y cuando se detuvo para conversar con otro hombre en el exterior de un inmueble de la manzana C del pasaje Municipal, un sicario bajó de un auto y le disparó.