Decenas de trabajadores de la ex Caja Sullana que llegaron de las sedes de Tumbes, Talara, Piura y Sullana, protestaron en Sullana, exigiendo que la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) les informe sobre su situación laboral, ya que un vocero indicó que la venta de esta entidad a la Caja Piura no incluye el traspaso de ellos y serían 1800 trabajadores que se quedarán en la calle.

Los trabajadores de las diferentes sedes se concentraron la mañana de ayer en el local de la ex Caja Sullana, frente a la Plaza de Armas de donde partieron su manifestación hacia la Municipalidad de Sullana, donde pidieron dialogar con el alcalde para que los ayude en su pedido en cuanto a su situación laboral.

Luego, continuaron su protesta por la calle Bolívar, transversal Lima, hasta la calle San Martín donde, frente a la Caja Piura, también expresaron su malestar. Posteriormente continuaron por dicha vía, transversal Tarapacá hasta la sede principal, frente a la Plaza de Armas donde representantes mostraron su desacuerdo con la medida de la SBS que dejaría en la calle a los trabajadores que llevan laborando hasta 30 años en la ex Caja Sullana.

“La SBS ha realizado la intervención y ha realizado un proceso de venta vía liquidación de los activos y pasivos de Caja Sullana, sin tomar en cuenta los más de 1800 trabajadores a nivel nacional y la afectación de los mismos que van a sufrir. Entonces, ¿qué van a hacer esas 1800 familias en ese tiempo mientras consiguen un trabajo? Acá hay padres y madres de familia que tienen hijos en el colegio y en la universidad y van a truncar ese proceso. Ahora, ¿quién se hace responsable de todo esto?¿Cómo fue calculado el precio de venta sin considerar las indemnizaciones a los trabajadores?”,dijo el vocero y trabajador de ex Caja Sullana, Iván Helguero Arámbulo.

Explicó que el contrato que firmó la SBS con Caja Piura no incluye a los trabajadores de ex Caja Sullana. “El contrato que ha firmado la SBS con la Caja Piura, no estipula ningún tema contraactual laboral de los trabajadores de Caja Sullana. Ellos se eximen de esa responsabilidad, por eso nos extraña que el Ministerio de Trabajo y la Sunafil no hayan puesto el alto a esta venta, ya que están desamparando a más de 1800 trabajadores”, indicó Helguero. En tanto, otros trabajadores pidieron que la SBS o la Caja Piura se pronuncien sobre la situación de los trabajadores de la ex Caja Sullana.