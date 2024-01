El especialista en obras civiles del Colegio de Ingenieros de Piura, Abel Acuña, cuestionó los trabajos que se han ejecutado en el Sistema Alternativo para la Recolección y Evacuación de Agua de Lluvia (SARE) de la urbanización Ignacio Merino, en Piura, pues asegura que no están bien hechos y los calificó de “aberración”. Por su parte, la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco, señaló que esta obra es una burla y que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no debe recepcionar dichos trabajos.

Una serie de cuestionamientos se han generado por los trabajos de emergencia que se ejecutan en la región Piura, principalmente del SARE Ignacio Merino, cuyas inmensas tuberías se encuentran expuestas y no garantizan que este sector no se inunde ante un probable Fenómeno El Niño.

El especialista en obras civiles del Colegio de Ingenieros de Piura, Abel Acuña, dijo que se debió realizar una ficha técnica donde se detallen los trabajos de topografía, diseño hidráulico, capacidad de las bombas, sedimentación y descargas, para que sean corroboradas por las autoridades de Piura. Estos trabajos los calificó de “aberración”.

“La obra es una aberración a la ingeniería. Lamento mucho y pido disculpas a la ciudadanía por los ingenieros que han participado en esta obra porque hacen quedar mal a la profesión. Esta obra debió planificarse. Se debió hacer una ficha técnica que estima algunos costos, pero hay trabajos que se deben realizar de ingeniería básica, una topografía, un diseño hidráulico, la capacidad de las bombas, la capacidad del reservorio que va a captar las aguas, la sedimentación que se va a presentar y la descarga; todos esos datos tienen que ser corroborados por las autoridades”, explicó el especialista del Colegio de Ingenieros.

Abel Acuña agregó que los trabajos están a cargo del Ministerio de Vivienda, pero las autoridades locales, los que manejan los recursos hídricos de Piura y el gobierno regional debieron intervenir y hacer los controles de calidad, control de la tubería, control hidráulico, control de compactación y establecer cuál es el tipo de bomba que se va a instalar, lo cual no ha pasado.

“Si bien lo ejecuta el Ministerio de Vivienda, ellos no son los dueños de Piura y el administrador de Piura es el alcalde y bajo su venia debieron coordinar los trabajos que se iban a realizar y haberlos expuestos, porque la ciudadanía desconoce qué tipos de trabajos se están haciendo. Esta es la obra emblemática visible, pero son más de 8 cuencas que se están trabajando, en las demás no se conoce en qué estado se están trabajando”, indicó el ingeniero.

Reiteró que desconocen como colegio el sistema de bombeo, por lo que no saben si será manual, mecánico, con electrobombas, motobombas, eléctrico, sistema electrónico o arranque mecánico.

Por su parte, la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco, dijo que esta obra está pesimamente mal hecha y el Ministerio de Vivienda no debería recepcionarla. Señaló que ya no es un tema técnico sino de gestión en la contratación de las empresas. “Esto es tema de gestión, no es de norma, fichas técnicas. Qué obra están haciendo, dónde está la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, los funcionarios, no están haciendo nada”, cuestionó Juana Huaco.

Correo intentó comunicarse con el contratista de la obra, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes de WhastApp.