“Ay, hijo mío, ¿por qué te fuiste si eras todo para mí?”, fueron las primeras palabras que dijo con un profundo e indescriptible dolor en el alma y corazón, Abigail Carmen, madre del pequeño Jeiko André Valverde Carmen (un año), que falleció junto a su abuela, María Consuelo Ipanaqué Sosa (51), y sus tíos Atalia Abigail Valverde Ipanaqué (21 años) y Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué (29 años), en el fatídico accidente registrado la tarde del último sábado en la carretera de penetración Piura-Olmos, a la altura del kilometro 3, en Piura.

“Mamá, como me duele que ya no lo vaya a ver más, ya no puedo con este dolor, ¡mamá se fue mi hijo, se fue!”, repetía Abigail llorando desconsoladamente en los brazos de su madre, en el exterior de la vivienda del padre de su hijo, Randy Valverde (quien resultó herido en el accidente), lugar donde serán velados los cuatro integrantes de la mencionada familia.

“Fuiste mi milagro y ahora ya no estás...todos los días le recordaba (a Jeiko) cuánto lo adoraba, cuánto lo quería, que era toda mi vida, él como corría hacia mis brazos cuando me veía llegar, ay mi bebé como te voy a extrañar, ¿Cómo voy a vivir sin ti, mi hijito querido?”, decía llorando y abrazada al pequeño ataúd de su único hijo.

“No sé qué hacer sin él, como me abraza, hijito, hijito de mi vida, hijito de mi corazón”, repetía sin despegarse un solo segundo del féretro de su pequeño que yacía en medio de la sala y al lado del ataúd de su abuela y de sus dos tíos.

Precisamente, pasada la 1 de la tarde de ayer, en medio de profundo dolor llegaron los féretros de Consuelo Ipanaqué Sosa y de sus hijos, el abogado Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué y de la estudiante del último ciclo de Administración de Empresas, Atalia Valverde Ipanaqué, además del pequeño de un año de edad, Jeiko Valverde. Ellos serán velados en la calle La Molina del asentamiento humano Lucas Cutivalú, en el distrito de Catacaos.Los familiares y amigos recordaron que los esposos José Alejandro Valverde Chávez (57 años) y Consuelo Ipanaqué regresaban de Tambogrande de recoger a su nieto Jeiko, hijo de Randy Valverde Ipanaqué (25), acompañados de su hija, Ana Ruby Valverde Ipanaqué (17 años), también lesionada en la camioneta que conducía su hijo, Pedro.

Recordaron que los esposos, una familia muy humilde y trabajadora, se “levantó” desde abajo e inclusive el abogado penalista, Pedro junto a sus hermanos, no dudaron en vender tamales desde pequeños para ayudar en el sustento de la familia. Gracias al trabajo del cabeza de familia en una cámara frigorífica sacó adelante a sus hijos y les dio la oportunidad de convertirse en profesionales: Pedro (abogado), Randy (marino), Atalía (administradora) y Ruby (estudiante de secundaria).

Se tiene previsto que el sepelio se realice el día martes, pues se está a la espera de la llegada de familiares del exterior.