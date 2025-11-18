Las muestras de apoyo y las escenas de dolor continuaron por segundo día consecutivo en la vivienda de la familia Valverde Yarlequé, en el asentamiento humano Lucas Cutivalú del distrito de Catacaos, donde son velados María Consuelo Ipanaqué Sosa (51) y sus hijos Atalia Abigail Valverde Ipanaqué (21 años) Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué (29 años) y su nieto Jeiko André Valverde Carmen (1 año).

Ayer, una delegación de la Facultad de Administración de la UPAO, donde estudiaba el último ciclo Atalia Valverde, llegó hasta la vivienda con un enorme arreglo floral que decía: ”De parte de tus amigos y docente, te recordaremos siempre con esa sonrisa”. Sus rostros se llenaron de lágrimas y entre abrazos trataban de consolarse y tratar de comprender la repentina y violenta muerte de su amiga y compañera de estudios.

La sala, donde antes hubo alegría, sonrisas, vida y juegos entre todos los miembros de esta unida familia, solo se respiraba dolor y resignación, pues sumado a la muerte de cuatro de ellos, aún el estado de salud del patriarca, José Alejandro Valverde Chávez (57 años) es muy delicado y hasta el momento él desconoce que la compañera de su vida y dos de sus cuatro hijos fallecieron en el accidente de tránsito del último domingo. Él permanece en una clínica con pronóstico reservado, pues además sufre de diabetes e hipertensión, sumado a las heridas producto del accidente.

En tanto, Randy Valverde, padre del pequeño Jeiko, también continúa internado y su estado de salud aún es delicado, a pesar que el domingo fue intervenido quirúrgicamente. Además, se espera aún el resultado de algunos exámenes practicados a Ana Ruby Valverde Ipanaqué (17 años), quien aparentemente resultó ilesa, pero continúa en observación en la misma clínica y se espera que los médicos le den de alta para que pueda asistir al sepelio de su madre, hermanos y de su pequeño sobrino.

La familia Valverde Ipanaqué solicita el apoyo de los piuranos pues aún necesitan varias unidades de sangre tipo A+ y O+.

Se conoció que para hoy a las 9 de la mañana será el sepelio partiendo de su casa en Lucas Cutivalú hacia el cementerio de Catacaos.

Además, la familia necesita del apoyo económico para costear las operaciones de Alejandro y Randy. Cualquier apoyo al Plin 959460423 (Luceli valencia Ipanaqué) o la cuenta en soles del Scotiabank N° 7308101117 – código Interbancario: 00933020730810111728.

De otro lado, la policía continúa con las diligencias para determinar la causa y responsabilidad de los conductores de ambos vehículos. Según el video de las cámaras de seguridad del lugar, se aprecia cuando el ómnibus, al parecer no se percata que venía la camioneta de la familia Valverde Ipanaqué y dobla para ingresar hacia una cochera.