Una emprendedora y socia de un restaurante denunció que un trabajador de la Municipalidad Provincial de Sullana le solicitó dinero para “agilizar” el trámite de la licencia de funcionamiento de su local, ubicado en la urbanización Santa Rosa. Así lo demostró mediante conversaciones de WhatsApp.

Ketzalina Castañeda inició en los primeros días de mayo, el trámite para la licencia del restaurante “El Casta”, situado en la avenida Juan Bosco 256. Pero debido a que había pasado un mes y no se la emitían, acudió a la comuna para ver qué había pasado. Ahí, encontró al trabajador Martín Tay, que labora en la Gerencia de Desarrllo Económico.

“En la municipalidad (de Sullana), el señor me dice que él podía agilizar el documento para que salga rápido. (...) Él me dijo que, para que me salga rápido la licencia, tenía que apoyarlo con 300 soles, pero luego quedó en 250. Pero yo sé que la licencia es un derecho que a mí me pertenece”, dijo Castañeda.

Añadió: “luego me dijo que vaya a ver la licencia, que ya estaba. Cuando me dieron la licencia, me dijo que le yapee los 250. Ahí le dije que yo se los iba a dar después, porque no tenía y como sé, que es un derecho que a mí pertenece, no le he dado. Es algo injusto que me pidan plata, porque los trámites en la municipalidad tienen que ser rápidos. Tantos funcionarios y personal que trabaja, deben agilizar los documentos para que las personas puedan trabajar”, señaló Castañeda a Correo.

Asimismo, dijo que debido a que no le canceló, habrían enviado a multar su local.

Al respecto, la Municipalidad de Sullana señaló: “Lamentamos profundamente la experiencia descrita por la ciudadana y expresamos nuestra disposición a colaborar en todo lo que esté al alcance institucional para esclarecer los hechos...”, indica.

Asimismo: “Informamos que la licencia emitida fue tramitada conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente y firmada según ley, sin observaciones que indiquen irregularidades”,señaló la municipalidad.