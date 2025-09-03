Tras un año y tres meses, el Aeropuerto Capitán FAP, Guillermo Concha Iberico, reinició ayer martes sus operaciones nocturnas con un vuelo comercial Lima – Piura – Lima.

Este importante terminal recupera de esta forma su oferta de vuelos nocturnos que se vio suspendida en junio de 2024. La esperada medida impactará directamente en el incremento del turismo y el movimiento comercial de emprendedores y productores.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, dio por reiniciadas las operaciones nocturnas en este aeropuerto piurano, cuyo mejoramiento ha tenido una importante inversión privada que supera los 53 millones de dólares y que beneficiará a más de 2 millones de personas.

“Hoy, al iniciarse los vuelos nocturnos, podemos decirle a Piura que estamos cumpliendo con las obras que el gobierno inicia y concluye para generar mayor desarrollo turístico, económico y mayor calidad de vida, además de la conectividad que nos integra a los peruanos”, manifestó el titular del MTC.

Ahora el aeropuerto piurano tendrá 10 vuelos diarios (9 diurnos y 1 nocturno) con lo que el movimiento de pasajeros al mes, pasará de 80 mil a 94 mil personas. Además, se adelantó que se estima llegar a 14 vuelos diarios hacia el mes de noviembre de este año.

Sandoval Pozo destacó también, que el programa de rehabilitación y mejoramiento del aeropuerto de Piura busca garantizar operaciones seguras, eficientes y sostenibles. Por ello, además del flamante sistema de luces, se reconstruyó la pista de aterrizaje con pavimento rígido de concreto y se rehabilitó calles de rodaje, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y el cerco perimétrico.

Asimismo, se mejoró el sistema de drenaje y las vías de acceso, se implementó un plan de manejo ambiental y se reubicó elementos de la Fuerza Aérea del Perú.

Cabe mencionar que el reinició de los vuelos nocturnos obedece también a una creciente demanda de pasajes hacia este destino gastronómico, productivo y de contacto directo con la naturaleza.

En la ceremonia también participaron el alcalde de Piura, Gabriel Madrid; el alcalde de Castilla, Walther Guerrero; la presidenta del Directorio de Corpac, Tabata Vivanco; el director general de proyectos de ADP, Leonardo Maia; y la gerente de Asuntos Corporativos de Latam, Mónica Obando.