A través de un comunicado la Junta Regional de Usuarios de Piura y Tumbes que reúne a los agricultores de los Sectores Hidráulicos del norte del Perú, respaldaron la movilización, del día de ayer, en contra de las políticas de Gobierno que encabeza la presidenta de la República, Dina Boluarte, declarándose en pie de lucha.

Los hombres de campo rechazan la “forma como se viene desarrollando la política económica para el sector agrícola” instando al Ejecutivo a tomar medidas urgentes de atención inmediata al agro nacional y local. Mencionan que desde las instituciones del MIDAGRI quieren aplicar sus propios formatos y expedientillos, trayendo como consecuencia trámites engorrosos que “desincentivan al pequeño agricultor”.

“En el caso de Piura el seguro agrario catastrófico (SAC) no se ha hecho efectivo hasta la fecha, y el FERTIBONO hasta el momento no llega ni al 10% de ejecución en el norte, de igual manera el Programa PUNCHE Perú hasta la fecha no se reciben las partidas sin tomar en cuenta que los agricultores tienen obligaciones familiares, compromiso con proveedores, jornales y pago de agua. Con lo que se demuestra la insensibilidad de los funcionarios del MIDAGRI”, expresa el comunicado.

Los agricultores piden 6 puntos de agenda a ser tomadas en cuenta por el Gobierno, además de la ministra de Desarrollo Agrario, Nelly Paredes Del Castillo y el director de la Autoridad Nacional del Agua, José Aguilar Huertas; entre las que se encuentran: No a las políticas represivas tomadas por el Ejecutivo y la clase política, que vulneran sus derechos básicos constitucionales como es el derecho a la protesta pacífica, no al proyecto Río Blanco, que se quiere concretizar sin la licencia social.

Además, piden atención inmediata a los daños que dejó el Niño Costero, mayor coordinación con las bases como: ANA, PSI, AGRORURAL, ARCC, GORE, Municipalidades, ante un eventual y anunciado fenómeno de El Niño Global.

Piden políticas urgentes que ayuden a superar la crisis económica y financiera que atraviesan sus usuarios por pérdidas de producción y productividad, a consecuencia del Niño Costero que han afectado sus ingresos y ha causado pérdidas totales en los cultivos de mango, limón, plátano, arroz, algodón y otros.