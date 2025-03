De la mano del reconocido entrenador Alberto “Tito” Reyes Valdiviezo la selección piurana de vóley U-13 se lució en el último regional de esta disciplina clasificatoria al Nacional realizada en Chulucanas.

Gracias a su biotipo y buena técnica que le impone “Tito” Reyes, están saliendo las futuras “matadorcitas”, la nueva hornada, a quienes le está dedicando su tiempo completo, buscando incluso como “gitano” canchas para entrenar, secundado por otra gran técnico Cristian Aparicio, con quien hace una acertada dupla.

NUEVA CAMADA

El “profe” como le llaman sus pupilas quienes agradecen los conocimientos y las experiencia que le vuelca en este lides (51 años de entrenador), que lo convierte en un “zorro viejo”, y aunque no lograron clasificar (tuvieron corto tiempo de acoplamiento), les valió para foguearse ante otros grandes equipos.

“ He trajinado en el deporte del vóley piurano, he visto pasar infinidad de selecciones en todas sus categorías, no sólo en nuestra región sino a nivel nacional y me apena el bajón que tiene en este momento el deporte de la net alta, estamos tratando de hacerlo resurgir, hacer algo, aportar un granito de arena , por lo que me comprometido con la selección U-13”, reseña el técnico piurano.

Y según señala, ese bajón se debe a la falta de infraestructura deportiva, hay buenas canteras, buenos elementos, bastante talento, pero desgraciadamente no se les puede explotar por falta de escenarios y se tiene que recurrir a los colegios privados, que tienen buenas canchas, pero el ambiente es cerrado y restringido.

“Pongo un ejemplo, para entrenar con mi selección, he tenido que recurrir al Colegio Proyecto donde yo trabajo, que me han cedido para entrenar con la U-13. Tiene un buen ambiente, seguridad, servicios, material deportivo, etc”.

ESCENARIOS

“ Esa es la crisis que está pasando el deporte piurano, y eso es culpa de nuestra autoridades que no apoyan, pero si se logra un lauro a nivel nacional o internacional son los primeros en estar presentes para vanagloriarse, cuando lo que deben de hacer es trabajar en hacer de Piura un lugar con buenos escenarios deportivos ”, recalca Tito Reyes.

Así mismo recuerda que salvo los coliseos que dejó el finado alcalde José Aguilar en varios asentamientos humanos, no hay más, “éstas no son canchas adecuadas. Voy a ciudades como Chulucanas, que tiene buen coliseo techado, otro ejemplo, el Gobierno Regional de Tarapoto, da gusto ver como han acondicionado una infraestructura exclusivamente para el vóley de una cuadra, cuenta con 3 canchas, comedores, dormitorios con todos los servicios y acá en Piura no tenemos una “canchita” siquiera para entrenar . No es justo”.

“No habiendo escenario donde entrenar o jugar, hay inactividad de las mismas ligas distritales de vóley, la presidenta de Piura, Palmerina Acevedo viene trabajando haciendo un esfuerzo pero le falta apoyo de las autoridades, no es posible que para ir a competir representando a Piura, se tengan que hacer actividades o los padres de familia sacar de su bolsillo", sentencia.

SIN APOYO

Además expresa que Piura tiene una piscina municipal en abandono hace años, la piscina olímpica al costado del estadio por igual, y en total abandono el coliseo Miguel Gerónimo Seminario y Jaime.

“ Igual sucede con el básquet y el fútbol que se dejan de practicar por falta de escenario. Sin ir muy lejos, el Estadio Miguel Grau , cuántos años cerrado y Atlético Grau ande mendigando uno para jugar sus partidos o el atletismo no pueda realizar sus entrenamientos y campeonatos. ¿Qué pasa con nuestras autoridades, no es posible tengan en toral abandono a nuestro deporte ”.

“Tito” Reyes, no se duerme en sus laureles y a pesar de las dificultades promete seguir aportando su experiencia y conocimientos tanto en lo táctico-técnico, sino educativo, pues es educador y enseña valores, bases fundamentales, que se están perdiendo.

Desde el 2021, fue designado como subdirector de Colegio Peruano de Entrenadores y dos años después fue ascendido, y lo recibió con orgullo y mucho honor, por ser un piurano (cataquense) que representa a todos los entrenadores de vóley a nivel nacional.