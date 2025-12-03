El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, sostuvo que el tema de la seguridad ciudadana en la región Piura es preocupante y espera el nuevo cambio en la sede policial para combatir la delincuencia que aqueja a miles de ciudadanos.

LA INSEGURIDAD. La autoridad edil precisó que el trabajo a cargo de la policía no está dando los frutos que la región necesita, puesto que es preocupante el tema de la seguridad ciudadana, la misma que viene en aumento.

Madrid espera que ante la llegada del nuevo general en la Región Policial de Piura se ejecuten acciones contra la inseguridad y se puedan ver los frutos en esta lucha que a diario agobia a los miles de piuranos, que en la actualidad temen salir a la calle por las decenas de muertes que registra esta región.

“El tema de la seguridad en Piura es preocupante. Siempre hemos dicho que de una u otra manera hay un trabajo que no está dando los frutos y estos son los indicadores que se están manifestando. Sin embargo, este es un año de cambio de autoridades policiales y la nueva autoridad que llegue a Piura en las próximas semanas se ponga a trabajar en beneficio, la tranquilidad y la paz social que todos los piuranos necesitamos”, dijo Madrid.

Madrid anunció que para el año 2026 se instalarán más cámaras de videovigilancia, que forma parte del proyecto en el que se invertirán más de 10 millones de soles. Además, dijo que se contratarán más serenos para que ayuden en el tema de patrullaje y hacer frente a problema latente.

“El proyecto de instalar más cámaras ya inició su ejecución, además, vamos a contratar más serenos, pero es importante el apoyo continuo de la policía, en un trabajo articulado para recuperar la paz y tranquilidad que los piuranos merecen”, indicó el burgomaestre.

Cabe señalar que la región Piura registra 141 homicidios en lo que va del año, según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).