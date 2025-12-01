A menos de 24 horas del doble crimen ocurrido en Sullana, esta vez, un hombre conocido como “Thanos”, fue asesinado a balazos cerca de un cementerio del distrito de Castilla, en Piura. La Policía maneja que el móvil sería por un presunto ajuste de cuentas.

Este nuevo atentado ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde del domingo 30 de noviembre, cuando los criminales llegaron a la calle Los Ángeles, cerca de la plataforma de fulbito y del cementerio Nuestra Señora del Carmen.

Se conoció que fueron alrededor de diez balazos los que escucharon los vecinos. Ahí, los criminales le dispararon a Santos Américo Farfán Saavedra, conocido como “Thanos”, cuyos proyectiles le cayeron en la cabeza y otras partes del cuerpo. Tras ello, fugaron de la zona.

Sus familiares y amigos lo auxiliaron y trasladaron en una mototaxi a un hospital, donde dejó de existir.

La Policía de la División de Investigación Criminal (Divincri) realizó las diligencias en la escena del ataque. En tanto, junto a agentes de Inteligencia, recaban información para el esclarecimiento de este nuevo crimen en esta localidad.

Según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registra 136 homicidios. Aunque a esta data se suman los dos asesinatos la noche del último sábado en el asentamiento Sánchez Cerro en Sullana. Asimismo, el crimen de Farfán en Castilla, en Piura.

Cabe mencionar que esta cantidad de homicidios, supera altamente a la del 2024.

Al respecto, los especialistas han precisado que faltan estrategias y gestión de las autoridades para que implementen las unidades policiales de investigación, criminalística e inteligencia y así ayuden a la identificación de los sicarios.