El abogado Percy Ipanaqué Navarro, quien fue asesinado de 7 balazos en el distrito de Castilla, en Piura, grabó un video hace unos días, tras la muerte de un dirigente de construcción civil. Ahí pidió a la Policía que actúe frontalmente contra la criminalidad que está aterrando a los piuranos y dejó entrever que detrás de los asesinatos estarían empresarios que ejecutan obras públicas en esta ciudad.

[PUEDES VER: Asesinan a balazos a dos amigos cuando estaban en una mototaxi]

En el video, el también excandidato a diputado por el partido político Juntos por el Perú, pidió mano dura a la Policía contra los asesinatos. Esto luego del crimen del dirigente Francisco Castillo Navarrete, ocurrido el pasado 20 de noviembre.

“(...) Piura se viene desangrando y eso no es novedad. Nos están matando y la Policía no está dando una respuesta a la altura para acabar con la inseguridad ciudadana, con el sicariato y extorsión”, dijo en el video hace pocos días.

También dijo que detrás de los crímenes en Piura estarían empresarios. “(...) Nos indigna que quieran hacer creer (que los crímenes) es una lucha de gremios de construcción civil y no. (...) Aquí hay intereses de empresarios y autoridades...”, grabó el abogado Percy Ipanaqué.

En tanto, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Piura informó que hoy, domingo 30 de noviembre, se desarrollará el sepelio de Ipanaqué en horas de la mañana y se prevé una gran concurrencia.

Mientras tanto, sus restos fueron velados en el local institucional de la avenida Universitaria, manzana M lotes 8 y 9, urbanización Miraflores en Piura.

Por otro lado, el partido político Juntos por el Perú con el que Ipanaqué iba a postular como diputado, lamentó lo ocurrido. “Desde Juntos por el Perú, lamentamos con profundo dolor el asesinato del abogado Ipanaqué”, señalaron.

Asimismo, exigieron la captura de las bandas. “Exigimos una investigación inmediata, transparente e independiente, con protección urgente para denunciantes y el desmantelamiento de estas mafias”, indicaron.

El abogado Ipanaqué fue asesinado la tarde del último viernes, cuando se encontraba en el automóvil P1H-114 a la altura del cementerio Mapfre (ex Campo de Paz), cerca del caserío Miraflores, en Castilla.