Ante el inicio de las lluvias, especialmente en la sierra, y las falsas promesas de la presidenta de la República Dina Boluarte, quien el último miércoles en su visita a la región aseguró que el viernes pasado se publicaría el decreto supremo de la transferencia de presupuesto para enfrentar el fenómeno El Niño; el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, aseguró que el Gobierno Central prácticamente ha abandonado a las municipalidades y las está condenando a que se registre algo similar a lo ocurrido con El Niño Costero del 2017.

“(...)Si no hay recursos, cómo vamos a enfrentar el problema, los alcaldes han hecho su trabajo, han hecho sus fichas, han sido evaluados, ahí hay una situación de mucha irresponsabilidad de no hacer la transferencia a tiempo por parte del Gobierno Central. En el caso de nosotros (Piura) ha sido hace 12 días que nos transfirieron, cuando estas obras de prevención debieron estar listas en agosto de este año, pero recién el día viernes se ha consentido el tema del río, y el martes será el tema de las cuencas. Creo que sí hay un abandono por parte del gobierno, al no atender a tiempo los diferentes distritos y provincias de la región Piura”, puntualizó Madrid.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: Trabajos en las cuencas ciegas se iniciarán la próxima semana

La autoridad edil cuestionó duramente las falsas promesas de la presidenta de la República y aseguró que existen municipalidades como la del distrito de Cura Mori, en el Bajo Piura, que no cuentan con dinero ni del Foncomun ni canon para enfrentar El Niño.

“Apoyo a los alcaldes distritales en el sentido de que necesitan los recursos para poder enfrentar El Niño, si hay el compromiso de la presidenta y no se ha hecho, creo que definitivamente se deben de tomar medidas de presión porque sin recursos no podrán enfrentarlo y hay alcaldes cuyos municipios, por ejemplo, Cura Mori que es una zona afectada, no cuenta con los recursos, su Foncomun y su canon es muy poco y no podrían afrontar”, subrayó.

PARO. El alcalde de la provincia de Ayabaca, Darwin Quinde, informó que ante la inacción del Gobierno Central y las falsas promesas de Dina Boluarte, coordinará con sus homólogos de las otras 7 provincias para realizar un paro regional.

“Nos indicaron que en una semana saldría el decreto de la aprobación de las más de 30 fichas de actividades ante el fenómeno El Niño y no hay nada concreto. Acá ya nadie cree en lo que dice el gobierno, vamos a tomar otras medidas para presionar a la presidenta porque no podemos seguir en el engaño todo este año, solo han sido reuniones. Me reuniré con los demás alcaldes provinciales para coordinar un paro contundente junto a la población porque nos están exponiendo”, recalcó Quinde.

El burgomaestre informó que desde hace 4 días está lloviendo en su provincia y las carreteras están intransitables.

El alcalde de la provincia de Paita, Pedro Cuadros, afirmó que se sumaría a un paro para exigir el presupuesto.