Ante la emergencia climática y la falta de presupuesto estatal para mitigación inmediata, los alcaldes de Catacaos y Castilla indicaron que están desprotegidos y contra el tiempo. Alertaron que, pese a haber presentado expedientes técnicos por más de 4 millones de soles para defender las zonas más vulnerables como el Bajo Piura, la falta de recursos los obliga a ejecutar únicamente medidas paliativas provisionales.

El alcalde de Catacaos, Johnny Cruz Flores, alertó sobre el inminente peligro que corren los distritos del Bajo Piura ante el Fenómeno El Niño. Informó que el requerimiento de fichas técnicas preventivas presentadas por su comuna supera los S/ 4 millones.

“Es ahí donde acudimos a estas instituciones para que nos ayuden con las fichas técnicas que estamos presentando. Sin embargo, la respuesta siempre es que no hay presupuesto y que se están esperando que el gobierno central transfiera recursos por emergencia. Eso es lo que se está esperando”, lamentó el alcalde.

Asimismo, precisó que están contra el tiempo. “Es lamentable porque la exigencia no es de este año. Catacaos sufrió el desborde del río Piura en 2017 y desde ese momento nosotros hemos acudido con documentos, con expedientes y con fichas para que se realicen obras definitivas. Lamentablemente no se ha dado, siempre ha sido una limpieza en los tramos ya considerados, pero son temporales, no son proyectos definitivos”, explicó Cruz.

Por su parte, el alcalde de Castilla, Julio Vásquez, hizo un enérgico llamado al Ejecutivo para que se inicie de forma definitiva la etapa constructiva del millonario programa integral de drenaje pluvial que beneficiará a los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos.

El burgomaestre enfatizó que la población no puede seguir esperando y exigió una vigilancia celosa sobre los plazos establecidos.