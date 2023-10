En el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) se mantienen las magnitudes más probables de El Niño Costero de moderada (55%) a fuerte intensidad (33%). Para ello, los alcaldes provinciales y distritales han alzado su voz de protesta tras informar que el Gobierno Central no ha transferido ningún presupuesto para las actividades de prevención, excepto para la Municipalidad Provincial de Piura y la Municipalidad Distrital de Castilla, que ya han recibido su presupuesto. Mientras tanto, la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco, precisó que ya no hay tiempo para las acciones de prevención y la región se volvería a inundar.

Como se recuerda, hace una semana los alcaldes se reunieron en el salón de actos de la municipalidad de Piura donde dieron a conocer que no han sido considerados dentro del decreto supremo para la transferencia de presupuesto para las actividades de prevención. Entre ellos, el alcalde de Ayabaca, Paita, Sullana, Tambogrande y Cura Mori.

Hasta la fecha, estas autoridades siguen esperando el presupuesto, incluso han declarado que el Estado no ha devuelto el dinero que utilizaron durante el Yaku, por lo que eso perjudicaría aún más a las comunas, ya que no tendrían dinero para invertir en estas actividades.

Ante esta situación, la catedrática de la Universidad de Piura, Juana Huaco, dijo que sabiendo cómo es la gestión pública, ya estamos muy tarde lamentablemente, porque ya empezó a llover.

“Si no se tienen los recursos para comenzar en octubre, ya estamos tardísimo, como que ya estamos a quincena y no se hace nada, entonces hacerlo en este momento así se tenga el dinero es nuevamente, yo diría tirar el dinero, desperdiciarlo, porque ya está empezando el periodo lluvioso. Ojalá se retrasen las lluvias, pero el lunes llovió y todos los huecos en el centro de Piura estaban inundados”, indicó la especialista.

Agregó que, si bien llueve en las alturas y favorece la agricultura, pero si llueve en las cantidades como el Fenómeno El Niño, definitivamente se va a tener problemas.

“Vamos a tener problemas con el río Piura y con las defensas ribereñas, que no se ha hecho nada, por lo tanto la probabilidad de inundación en Piura es latente. Tenemos la descolmatación del río que prácticamente no se ha hecho nada. Con mil metros cúbicos de caudal en el río Piura nos ahogamos porque no se ha hecho nada. Los recursos que están pidiendo y que se ha entregado a otros municipios ojalá que ya los estén aprovechando”, señaló Juana Huaco.

La especialista precisó que la responsabilidad de la falta de obras y presupuesto es del Gobierno central y local, ya que las autoridades ediles muchas veces no cuentan con los proyectos y expedientes técnicos para estas obras.

“No solo es pedir, pedimos, pero con proyectos, expedientes técnicos, cronograma. Yo veo que, si no reciben, ya estamos bastante tarde. Es responsabilidad del Gobierno central y local. Ahí tenemos la plaza de Armas que no sabemos cuándo va a terminar, pero no solo hablemos de la ciudad de Piura, tenemos las carreteras Canchaque, Huancabamba, Morropón, allí la población se volverá a aíslar”, insistió Huaco.