Personal de la Defensoría del Pueblo – sede Piura, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Castilla, evidenció la presencia de más de 300 toneladas de residuos sólidos, lo que sería un peligro en la salud de los internos y trabajadores del Instituto Penitenciario de Piura (ex Río Seco).

La Defensoría del Pueblo supervisó el penal de Piura junto con el personal de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Castilla, constatando que la salud de más de 4 000 internos y del personal de INPE, a cargo de la custodia del penal, se encuentran en riesgo su salud debido a la acumulación de más de 300 toneladas de residuos sólidos, ubicados a un costado del establecimiento.

La acumulación de la basura lleva varios días lo que provoca, además, la emanación de fuertes olores que complicarían la salud de los reos, trabajadores y de la misma familia que llega hasta el penal a visitar a sus parientes.

En tanto, durante el recorrido advirtieron que la recolección de basura por parte de la comuna resulta insuficiente y requiere el apoyo de maquinaria pesada adicional para cumplir con el recojo total.

Ante esta situación, los funcionarios exhortaron al Gobierno Regional de Piura a disponer acciones urgentes frente a esta grave problemática contra la salud, como parte del principio de cooperación con los gobiernos locales.

Asimismo, recomiendan la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para que evalúen este tema y de esta manera no exponer a las personas.

Cabe señalar que alrededor del penal hay asentamientos humanos los cuales también podrían verse perjudicados en caso no se solucione de inmediato con el recojo de los desechos.