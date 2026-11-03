Las lluvias intensas se registrarían en diversas provincias de Piura y Tumbes, anunció el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el último aviso meteorológico de corto plazo, las precipitaciones de fuerte intensidad se registrarían en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara; así como en Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, en Tumbes.

Según el Senamhi, este aviso de corto plazo declara nivel rojo por lluvias intensas hasta el 2 de noviembre en el norte del país.

De acuerdo con este pronóstico, se esperan precipitaciones de moderada a extrema intensidad con riesgo de inundaciones pluviales, descargas eléctricas y vientos fuertes.

Ante este anuncio, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de la red social Facebook, informó que ha dispuesto el viaje del ministro de Defensa a Tumbes ante el reporte de un fuerte incremento de las lluvias a partir de esta noche.

“Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia”, se lee en su publicación.

Agregó que, ante esta situación, decidió no asistir a la Cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia. “Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias”.

Según el comunicado ENFEN N°19-2026, el calentamiento oceánico persiste en gran parte del Pacífico tropical, registrando la máxima intensidad frente a la costa peruana, desde el inicio del evento. El Niño costero (región Niño 1+2), mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027; luego, su magnitud disminuiría hasta junio de 2027.