Personal de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, allanó la vivienda de un efectivo policial de la Unidad Antidrogas de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura por la presunta promoción o favorecimiento al Tráfico ilícito de drogas - consumo ilícito de drogas. La vivienda de un abogado también fue intervenida.

En horas de la tarde de ayer sábado, agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de Piura, en conjunto con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, allanó la vivienda del suboficial PNP Jairo Pingo Arellano, ubicada en la calle Arellano Allende del asentamiento humano San Martín, en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde el agente no se encontró.

Según información preliminar, la investigación se inició luego de la detención de una mujer que fue intervenida días atrás en Chulucanas por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, donde Y.C.M lo involucra al efectivo con recibir dinero a cambio de proporcionar información confidencial sobre operativos policiales contra el tráfico ilícito de drogas programados en la zona.

Durante el allanamiento, la policía tenía previsto la incautación de documentos, equipos tecnológicos, entre otros que ayudarían con la investigación que se le sigue al agente policial.

Cabe señalar que, en simultaneo, la policía también se hizo presente en la vivienda del abogado de la mujer detenida Y.C.M, el doctor Anthony A.C.G. donde fue allanada. El inmueble estaba ubicado en la Torre I del condominio Garden 360 en la ciudad de Piura. Los agentes intervinientes tampoco encontraron al abogado en el lugar. El doctor también tenía una orden de captura. Al parecer, solo se logró incautar documentos que ayudarían en la investigación.

Finalmente, las investigaciones continúan y buscan a ambos involucrados para que respondan sobre esta acusación contra el policía.