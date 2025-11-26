El Proyecto Especial Chira Piura (Pechp) anunció el corte del servicio de agua potable y y la dotación para el sector agrario, por un plazo de 15 días, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizarán en el canal de derivación Daniel Escobar.

Según el comunicado del Pechp, se realizará el corte del servicio de suministro de agua desde el lunes 1 hasta el 15 de diciembre de 2025, afectando a la población de Sullana, Piura, Talara y Paita que se abastecen a través de este canal.

Para ello, indicaron que en coordinación con la Empresa Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau) implementarán acciones para garantizar el abastecimiento de agua para uso poblacional a través de las plantas de tratamiento de Sullana, Curumuy y El Arenal.

Cabe señalar que la planta de tratamiento de Sullana abastece también a la ciudad de Sullana, Bellavista, Marcavelica y Querecotillo, mientras que la Planta de Curumuy distribuye el líquido elemento a los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, abasteciendo a más de 500,000 personas. Además, la planta de El Arenal abastece a cientos de familias de Paita y Talara.

“Se recomienda a la población tomar las medidas y previsiones correspondientes durante el tiempo que dure el corte del indicado servicio”, dice el comunicado del Pechp.

En tanto, pidieron a los usuarios productivos a respetar estrictamente la suspensión del servicio en mención y evitar la sustracción ilegal del recurso hídrico, a fin de no afectar el abastecimiento destinado a la población.

Mientras tanto, la EPS Grau, hasta el momento no ha emitido ningún comunicado frente a las acciones que se tomarán durante este lapso de 15 días que se restringirá el servicio de agua potable por los trabajos de mantenimiento en dicho canal, puesto que miles de familias se verían afectadas.