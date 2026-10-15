Un padre de tres hijos falleció en el Hospital de Especialidades III-1 de Sullana, luego de que la mototaxi que conducía fue impactada violentamente por un vehículo que se dio a la fuga.

TRAGEDIA. La víctima fue identificada como Jorge Luis Saguma Huamán, de 33 años, quien sufrió el accidente durante la madrugada mientras se trasladaba en su trimóvil por la carretera Malingas-Tambogrande, donde quedó tendido en la vía.

Un agricultor de la zona encontró al herido y alertó a la Policía, cuyos agentes lo trasladaron de urgencia al nosocomio ubicado en el sector oeste de la ciudad de Sullana. Lamentablemente, el conductor no resistió a las graves lesiones internas y falleció luego.

Jorge Saguma era natural de Sullana y llevaba varios años trabajando como mototaxista. Residía en la avenida Brasil del asentamiento Santa Teresita de esta provincia y deja una viuda y tres hijos menores.

Tras conocerse la trágica noticia, sus amigos expresaron su profundo pesar a la familia. A través de mensajes en redes sociales, lo recordaron como un hombre alegre y trabajador, cuyo principal motivo de vida era el bienestar de sus tres pequeños hijos y de su esposa.

Hasta el nosocomio sullanero se hicieron presentes representantes del Ministerio Público y agentes de la Sección de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la Policía Nacional para ordenar el levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

En tanto, allegados a la víctima hicieron un llamado a los agricultores, conductores y transeúntes que hayan presenciado el choque, solicitándoles brindar a las autoridades cualquier información sobre las características del vehículo involucrado, a fin de facilitar la pronta identificación y captura del conductor responsable del fatídico accidente.