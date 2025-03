Desde la madrugada del domingo que fue asesinado de un balazo el cantante de Armonía 10 de Piura, Paul Hambert Flores García, poco o nada se sabe de los sujetos que lo asesinaron y las causas del ataque al ómnibus de la empresa musical. Mientras tanto, salen a la luz mensajes de “El Monstruo”, quien estaría detrás del ataque que provocó la muerte del padre de familia, donde, además, advierte nuevos atentados.

En medios nacionales, se conoció que la orquesta musical Armonía 10, vendría recibiendo nuevas amenazas y exigen el pago de 70 000 soles y un pago mensual para dejarlos trabajar.

“Te escribe el Monstruo, sabes que tu agrupación ya no será la misma de antes, te vas a seguir lamentando porque mataré a otro cantante saliendo de su casa, y soy un maldito cuando me retan, tardo, pero no olvido y ustedes me subestimaron y esas son las consecuencias, evita que siga matando a tus cantantes y alíneate al 100 conmigo, 70 000 soles y una feca por mes, yo no quiero padrinos porque yo soy el papá de papás, así que ya sabes, las cosas claras”, dice uno de los mensajes.

Hay una confusión, ya que existen dos orquestas con el mismo nombre. Una de Armonía 10 de Walther Lozada y otra Armonía 10 de Piura que integraba Paul Flores. Sobre las investigaciones no se conoce ningún avance.

Hasta ayer martes, el primo hermano de Paul Flores, César Flores, informó que la Policía no ha dado a conocer ningún avance en la investigación por esta muerte, pese a que han pasado 72 horas desde el asesinato.

“No hay respuesta de las investigaciones policiales por el tema de Paul, lo que tenga que decirse, porque hasta ahora no hay. El domingo que Cristhian (hermano de Paul) habló con el ministro, le prometieron respuesta rápida, pero han pasado 72 horas y todavía no hay nada”, señaló Flores.

Ayer se contó con la participación de Leslie Shaw, Ernesto Pimentel “La Chola Chabuca”, Agua Marina, La Única Tropical y otras orquestas como parte del homenaje al vocalista de Armonía 10, Paul Flores.

En la antesala al concierto, Ernesto Pimentel expresó su solidaridad con la familia de Paul Flores y pidió mano dura para estos delincuentes y que esta muerte marque un antes y un después frente a la inseguridad que se vive en el país.

Por su parte, José Quiroga de la agrupación Agua Marina exigió a las autoridades luchar contra la inseguridad, pues también son víctimas de extorsión y temen por sus vidas. ”Hay que alzar nuestra voz ante todas las autoridades”, dijo Quiroga.

Hoy, el cuerpo de Paul Flores estará en la parroquia Nuestra Señora del Rosario desde las 8:30 a. m, luego partirá hacia el cementerio Campo de Paz (Mapfre). Además, la familia encabezará la marcha por la paz para exigir justicia por su muerte y pedir a las autoridades y a la policía no más muertes de personas inocentes.