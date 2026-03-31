Sicarios asesinaron a balazos al propietario de un centro recreacional y a un suboficial de la Policía Nacional del Perú, cuando se encontraban a inmediaciones de una discoteca en la provincia de Sullana.

El hecho se registró la madrugada del martes 31 de marzo en la transitada avenida Champagnat, cuando los criminales los atacaron de varios disparos al empresario Daniel Agurto Vílchez y al efectivo policial Kevin Quezada Morales.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), en coordinación con el representante del Ministerio Público, se constituyeron en la escena del crimen para realizar las diligencias de ley. Además, están a cargo de las investigaciones sobre este doble homicidio.