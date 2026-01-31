Sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron de diez balazos a un mototaxista en los exteriores de un restaurante. Esto ocurrió pese que la víctima trató de esconderse debajo de una camioneta, pero fue ultimado frente a transeúntes y transportistas en Sullana. Por la ferocidad del ataque, la Policía maneja la hipótesis de que el móvil sería un presunto ajuste de cuentas.

El hecho se registró alrededor de las 11:34 de la noche del último jueves, cuando la víctima, identificada como Wilber Jair Seminario Castillo (30), se encontraba en el asiento posterior de su mototaxi esperando pasajeros, frente a un restaurante en la cuadra 15 de la concurrida avenida Champagnat.

En ese instante, según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, un sicario que vestía polera y gorra oscura llegó caminando al lugar. Al tener a la víctima frente a él, sacó un arma de fuego y disparó contra Seminario, quien, en un intento por salvarse, corrió unos metros y se refugió debajo de una camioneta blanca estacionada en la avenida.

Una vez allí, el atacante se agachó y continuó disparando, dejándolo gravemente herido sobre el pavimento. Tras el ataque, un cómplice a bordo de una motocicleta llegó para recoger al sicario, quien realizó disparos al aire para amedrentar a los testigos cuando huían con dirección a la carretera Sullana-Tambogrande.

Mal herido, Seminario fue trasladado en su propia mototaxi al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa. Lamentablemente, falleció poco después debido a la gravedad de los impactos de bala que recibió en distintas partes del cuerpo.

Se conoció que la víctima habría sido investigado por estar presuntamente implicado en el crimen de un policía en mayo del 2019 en el asentamiento Sánchez Cerro en Sullana. Además, que era conocido como “Uñas Largas”.

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registra cinco homicidios en lo que va del año. A esta cifra se suma ahora el reciente asesinato del mototaxista en Sullana, que eleva el recuento de víctimas en esta zona norte del país.

Uno de los recientes crímenes ocurrió el pasado martes 27, cuando asesinaron a tiros a José Candelario Navarro Fernández, conocido como el “Chato Canducho”, cuando se trasladaba por la vía que conduce a Yacila, en el A.H. 29 de Diciembre, en Paita.