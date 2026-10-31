El chofer de empresas privadas, Germán Neffin Zavala Rodríguez, de 35 años, natural de Sullana, fue asesinado de un balazo en la cabeza. Su cuerpo fue hallado entre las piedras de la playa Los Baños de Barranco, en la Costa Verde, en Lima. Sus familiares piden ayuda para trasladar sus restos a su ciudad natal.

El hallazgo se produjo cuando un trabajador de un conocido restaurante advirtió la presencia del hombre tendido entre las rocas y dio aviso a las autoridades.

Los agentes policiales comprobaron que Zavala tenía un impacto de bala en la cabeza. Aunque en un primer momento, algunos comerciantes pensaron que podía haberse caído o que se trataba de un turista herido.

Uno de los trabajadores de la zona señaló que cuando llegó una ambulancia y los paramédicos a dicha zona, lamentablemente el hombre ya había fallecido. Mientras otros testigos señalaron que, momentos antes del hallazgo, el hombre habría descendido de un automóvil y caminado hacia el peñasco. Luego fue encontrado sin vida entre las rocas.

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos para determinar si el ataque ocurrió en la playa o si alguien dejó allí el cadáver.

Además, las imágenes podrían permitir identificar el vehículo en el que habría llegado la víctima y establecer si otras personas estuvieron involucradas en el hecho.

Mientras tanto, en Sullana, los familiares de la víctima vienen solicitando el apoyo de las autoridades para gestionar el traslado de sus restos desde la capital hasta su tierra natal, con la finalidad de darle cristiana sepultura y despedirlo en medio del cariño de sus seres queridos.

Asimismo, recordaron que la víctima viajaba de Lima hasta Sullana para visitar a su pequeño hijo a quien lo llevaba a jugar fulbito.