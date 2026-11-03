A menos de una semana del triple crimen ocurrido en el A.H. Chiclayito, en Castilla; ayer, de varios disparos fue asesinado un humilde mototaxista por dos delincuentes a bordo de una moto, al parecer por resistirse al robo de sus pertenencias, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

El crimen ocurrió en horas de la tarde en circunstancias en que el mototaxista, Luis Alberto Esteves Farfán (44 años), llegó a pocos metros del dren Turquía del asentamiento humano López Albújar, a bordo de su mototaxi junto a un grupo de amigos.

De pronto aparecieron dos delincuentes a bordo de una motocicleta, quienes al parecer habrían intentado robarle una cadena de oro que llevaba consigo y al poner tenaz resistencia le dispararon sin piedad.

Los disparos le comprometieron órganos vitales, lo que provocó su muerte en forma instantánea, pese a que los vecinos intentaron brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de emergencia al hospital.

En el lugar, la policía encontró cuatro casquillos de bala. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el pavimento y luego fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura para realizarle la necropsia de ley respectiva por disposición del Ministerio Público.

Hasta el lugar de los hechos llegaron sus familiares, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al encontrar el cuerpo de Luis Alberto tendido en el piso.

También el personal de la Oficina de Criminalística (Oficri) llegó a la escena del crimen para recoger los casquillos de bala y otras evidencias dejadas por los delincuentes.

Los custodios del Área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) iniciaron las investigaciones para identificar a los autores de este violento crimen y, además, han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para conocer el recorrido que habrían hecho los asesinos.

De otro lado, el ciudadano venezolano Maicol Martínez Bello (25 años) se encuentra internado en el antiguo hospital de Sullana (ubicado en la avenida Santa Rosa - Barrio Sur), luego de ser atacado por desconocidos con un arma blanca. Su pronóstico de salud es critico, por lo que los médicos necesitan urgente contar con sus familiares.

Recordemos que según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región ya supera los 125 homicidios durante el presente año, la mayoría registrados en las provincias de Piura y Sullana. Según la policía, la mayoría de homicidios es por pugna entre bandas delincuenciales, ajuste de cuentas, hegemonía en obras civiles, entre otros.

Los vecinos exigieron a la policía y al serenazgo de Veintiséis de Octubre realizar operativos y patrullajes constantes por la zona ante los robos al paso que se registran a diario.