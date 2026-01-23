Un incremento de más del 50% de casos de dengue en la región Piura se han registrado hasta la fecha con respecto al año pasado, así lo informó el especialista en Salud Pública y ex secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses.

El galeno explicó que el Ministerio de Salud ha notificado 52 casos de dengue en la primera semana del año 2026 (epidemiológicamente es del 4 al 10 de enero), pues hasta el momento la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura no ha publicado ninguna salsa situacional.

“Comparativamente con la primera semana 2025, en la que hubo 33 casos, tenemos un incremento de 58 por ciento. Hasta la fecha no hay defunciones notificadas”, manifestó Barrena Dioses.

El especialista agregó que en las últimas 6 semanas se nota el incremento de casos en la región Piura.

“Hemos pasado de tener alrededor de 10 casos por semana a más de 50 por semana. La mayoría de los casos no están confirmados. En la primera semana 2026 solo hay 3 casos confirmados (de la provincia de Morropón) de los 52 notificados”, puntualizó.

Precisamente, ante el aumento de casos, la vacunación contra el dengue en la región Piura ha sido ampliada a nuevos grupos etarios y poblaciones estratégicas, como parte de las acciones preventivas, informó Natalia Villalón Ruiz, coordinadora regional de la Estrategia de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud.

La funcionaria precisó que la vacunación se aplica ahora a la población general de 10 a 20 años, mientras que en el caso del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y trabajadores de salud, el rango se amplía hasta los 59 años de edad. La medida fue oficializada mediante un documento recibido el último viernes y su implementación se inició de inmediato desde el sábado, con jornadas de vacunación continuas durante el fin de semana.