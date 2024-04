El gobernador regional Luis Neyra León y el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, coincidieron en que no están dispuestos a dar costosos regalos o entregar en calidad de “préstamo” relojes Rolex a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a cambio de que liciten importantes obras para la región.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Ministro de Salud anuncia que transferirán S/ 19 millones para combatir el dengue en Piura

Dichas declaraciones las realizaron luego de conocerse que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó a Dina Boluarte un Rolex de más de 15,000 dólares.

“Nosotros no hemos entregado dádivas. Solo hemos tenido actos protocolares, donde le hemos entregado algunas artesanías (a la presidenta Dina Boluarte) que son parte de nuestra cultura, pero no más. Yo creo que no es necesario llegar a ese punto. De parte nuestra nunca va a pasar eso, por lo menos como piuranos somos personas que no necesitamos de cosas suntuosas para poder lograr algunos proyectos”, subrayó Neyra.

La autoridad regional aseguró que la “clave” para lograr la ejecución de grandes obras para la región Piura es la unidad de autoridades y población en general.

“Por primera vez y después de mucho tiempo, los congresistas y los alcaldes trabajan con el gobernador regional. Si nos mantenemos unidos no necesitamos dádivas ni regalos. Necesitamos hacer presión para reclamar lo que nos corresponde. Se necesita unidad, articulación para sacar adelante los proyectos”, recalcó el gobernador Luis Neyra.

A su turno, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, respaldó lo declarado por el gobernador regional, que no era necesario entregar dádivas a la mandataria.

“No se debería entregar regalos ni joyas en préstamos para conseguir obras. Aquí es importante que la Fiscalía investigue. Los piuranos no somos corruptos, nosotros no haríamos eso, Piura no dará nada a la presidenta”, puntualizó Madrid Orue.