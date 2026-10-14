La Contraloría General de la República reveló que los almacenes de ayuda humanitaria de las municipalidades de Paimas y Suyo, en la provincia de Ayabaca, no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad. En el distrito de Paimas, la comuna utiliza dos inmuebles cuyas paredes presentan grietas, mientras que en Suyo los bienes se guardan en una cochera municipal, expuestos a la intemperie y al riesgo de deteriorarse.

PAIMAS. De acuerdo con el Informe de Visita de Control Nº 024-2026-OCI/0450-SVC, el órgano de control identificó diversas situaciones adversas.

Durante la inspección, detectaron que las paredes del local de la Plataforma de Defensa Civil, ubicado en la avenida Castro Pozo, presentan grietas, fisuras en el piso y desprendimiento del tarrajeo que deja expuesto el adobe.

Del mismo modo, la puerta de fierro carece de vidrios, lo que deja el acceso sin protección, y el inmueble no cuenta con servicio de energía eléctrica.

Ante esto, el responsable del área de Gestión de Riesgos y Desastres de la municipalidad le señaló a los integrantes de la comisión de control de la Contraloría, que dicho local ya está en desuso y que los bienes vienen siendo trasladados de manera progresiva al almacén general en la avenida Belaunde Terry, debido a que no cuentan con personal de apoyo y a la distribución programada a los beneficiarios.

Sin embargo, a la fecha de verificación, el mencionado local mantenía en custodia los bienes de ayuda humanitaria (como calaminas, planchas de triplay, bobinas de plástico, entre otros), sin que se haya acreditado documentalmente el traslado anunciado.

Por su parte, el almacén general de la municipalidad, ubicado en la avenida Belaúnde Terry 430 y a cargo del área de Logística, no es un recinto exclusivo, ni fue designado para el resguardo de bienes de ayuda humanitaria.

Según el informe, detectaron deficiencias de conservación y seguridad en ambos ambientes. En el local de Defensa Civil, las bobinas de plástico estaban en contacto directo con el piso, aún cuando el resto de los bienes se hallaba sobre parihuelas. En tanto, en el almacén general, la totalidad de los bienes se encontraba expuesta directamente sobre el suelo.

Asimismo, advirtieron graves deficiencias en el sistema de prevención y respuesta contra incendios. El almacén de Defensa Civil carece por completo de extintores portátiles. Mientras, el almacén general cuenta con un extintor disponible que tiene la carga vencida desde diciembre de 2023, lo que deja a ambos locales desprotegidos ante eventuales siniestros y pone en riesgo el material de ayuda humanitaria resguardado.

SUYO. De otro lado, la comisión de control constató que la Municipalidad Distrital de Suyo carece de un almacén destinado a la ayuda humanitaria. Ante esta situación, dichos bienes se encuentran acopiados en la cochera municipal situada en el jirón Leoncio Prado sin número, ambiente que no es exclusivo para dichos bienes y cuyo uso como almacén, no ha sido formalizado, así lo señala el Informe de Visita de Control Nº023-2026-OCI/0450-SVC.

“La entidad (municipalidad) no cuenta con un almacén de ayuda humanitaria, encontrándose los bienes en un área de la cochera municipal, sin cerramiento, expuestos a la intemperie y sin control de acceso; situación que genera el riesgo de deterioro, pérdida o sustracción de los bienes y que podría afectar la atención oportuna de la población ante el fenómeno El Niño 2026-2027”, señala el informe de la Contraloría General de la República.