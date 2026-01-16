Con carteles en mano y bloqueando la carretera Panamericana, decenas de familiares y pobladores protestaron para exigir la captura de tres ciudadanos venezolanos que son acusados de asesinar a golpes a Rubén Alejandro Quevedo Nole, padre de familia y trabajador de una empresa de telefonía, en el centro poblado de Mallaritos, distrito de Marcavelica, en Sullana.

La marcha fue realizada en algunas calles de Mallaritos, donde exigían información por el paradero de los extranjeros implicados en el crimen de Quevedo. Además, pidieron acciones inmediatas a las autoridades policiales y migratorias debido a que, indicaron, podrían estar aún en nuestro país.

Asimismo, llegaron hasta la carretera Panamericana, en el ingreso al centro poblado de Mallaritos, vía que conecta hasta Tumbes y la frontera con Ecuador, y radicalizaron su medida, debido a que bloquearon esta vía por casi una hora, obstaculizando el pase de decenas de vehículos. Además, quemaron llantas. Luego, decidieron despejar la vía tras la llegada de la Policía.

Además, señaló que cuentan con la recompensa de S/15,000 para quien dé información del paradero de los extranjeros que acabaron con la vida de Rubén Quevedo. Indicaron que han tenido que realizar un préstamo y con ayuda de diversas personas han podido reunir dicha cantidad.

Mientras tanto, los pobladores, con carteles en mano y arengas, pidieron la salida de todos los venezolanos que residen en Mallaritos. “No queremos que lo mismo le ocurra a otro poblador, por eso pedimos la salida de todos los venezolanos”, señaló una moradora.

En tanto, ayer por la tarde, el féretro con el cuerpo del padre de familia fue sepultado en el camposanto de esta localidad. Previamente, en su vivienda, le realizaron una paraliturgia y recordaron su trayectoria. Esto, en medio del dolor y llanto de sus seres queridos y de decenas de personas que lo acompañaron en su último adiós.

Recordemos que el último fin de semana, un grupo de venezolanos atacó a golpes y pedradas a Rubén Quevedo, cuando se encontraba cerca a su vivienda en la calle Los Algarrobos de dicho centro poblado.

Tras lo sucedido, los vecinos salieron a reclamarles, provocando una segunda gresca en plena vía pública. En medio de este hecho, los extranjeros que viven por el mismo sector se enfrentaron a los residentes usando piedras y palos.

Quevedo acudió a su vivienda para poder recuperarse de los golpes que había sufrido, pensando que no eran de gravedad, pero la madrugada del último martes, su estado de salud empezó a agravarse.

Fue trasladado al centro de salud de Marcavelica, pero posteriormente transferido al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa, donde lamentablemente dejó de existir ante el dolor de sus familiares.

Ante lo ocurrido, los venezolanos que participaron en el ataque contra Quevedo y que alquilaban cerca de su vivienda, lograron fugar de la zona, aunque dejaron sus prendas que luego trataron de ser sacadas por otros de sus compatriotas, pero los vecinos lograron retenerlas.

En tanto, la Policía ha podido recabar las imágenes captadas a los extranjeros y vienen realizando las diligencias correspondientes ante este lamentable hecho.