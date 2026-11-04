El Fenómeno El Niño amenaza a Piura y las compañías de bomberos se encuentran en condiciones alarmantes. De las 43 unidades vehiculares disponibles, 18 están inoperativas, mientras que los cuarteles de Paita, Chulucanas y Talara presentan riesgo de derrumbe de su infraestructura.

La situación fue expuesta durante una mesa de trabajo encabezada por el diputado Miguel Huamán Cornejo, donde el jefe departamental encargado, Alexander Silupu Oliva, y representantes de las 13 compañías denunciaron el abandono que enfrentan la entidad. En Morropón, la única camioneta de rescate está malograda, en Chulucanas, 22 bomberos dependen de una ambulancia con más de 40 años, mientras que en Paita un cuartel permanece sin techo desde el 2007.

La situación se torna aún más crítica por la falta de 14 conductores y equipos de protección con más de 15 años de uso. Ante posibles desbordes e inundaciones, los bomberos deberán exponerse a aguas contaminadas, cortocircuitos y estructuras debilitadas sin protección adecuada.

Frente a este escenario, el diputado Miguel Huamán, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuestionó la falta de previsión del Ejecutivo con las compañías de bomberos en Piura.

“No podemos esperar a que El Niño inunde nuestras ciudades y deje familias atrapadas para recién descubrir que nuestros bomberos no tienen vehículos ni equipos. ¿Cómo les exigimos arriesgar sus vidas si el Estado los mantiene abandonados? Piura no puede enfrentar otra tragedia con improvisación”, advirtió Huamán.

El diputado anunció que exigirá al Ministerio del Interior y a la Intendencia Nacional de Bomberos recuperar las 18 unidades inoperativas, cubrir las 14 plazas de conductores y equipar a las 13 compañías. Asimismo, solicitará intervenir los cuarteles en riesgo.