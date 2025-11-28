Como una mansa paloma fue capturado un miembro del Ejército Peruano, quien era buscado intensamente por la policía por tener una orden de captura por el presunto delito de extorsión, en la provincia de Sullana, región Piura.

OPERATIVO. La intervención se realizó luego que la policía organizó un operativo en las primeras horas de la mañana de ayer jueves, debido a que ya lo venían siguiendo desde hace varias semanas.

Eran las 6:55 de la mañana del jueves cuando custodios del Área de Antiextorsiones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana instalaron un punto de control cerca de la tranquera del sector Cieneguillo, en la vía que conduce al cuartel El Algarrobo.

En el lugar, los policías intervinieron el camión militar MAN EP-60049, conducido por el suboficial de tercera del EP Oros Sánchez Yave, quien trasladaba tropas del Ejército.

Los policías, al realizar el control de identidad de cada uno de los miembros del Ejército Peruano que viajaban en el camión militar, ubicaron al soldado, Génesis David Rujel Atoche (20 años), quien, al ser verificado en el sistema policial, registraba una orden de captura vigente por el presunto delito de extorsión, solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana.

El joven soldado fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Área de Policía Judicial y Requisitorias de Sullana. El operativo policial concluyó pasadas las 7 de la mañana.

La Policía informó que el juzgado ya fue notificado y el detenido permanece bajo custodia y las diligencias continúan.