El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, anunció que este 16 de julio realizarán una mesa de trabajo de alto nivel para acelerar las acciones de prevención frente a un eventual fenómeno El Niño, entre autoridades locales, congresistas y se espera la participación de la presidenta Keiko Fujimori.

Javier Bereche precisó que ante un probable fenómeno El Niño costero, es necesario la intervención del sector privado y autoridades locales y nacional, así como la participación de la presidente electa Keiko Fujimori para ver las acciones ante un periodo lluvioso. Aunque no ha confirmado, se espera su participación virtual.

“No es momento de buscar culpables, no es momento de repente de iniciar alguna acción judicial. Es momento para ponernos a trabajar, porque si el fenómeno llega en las condiciones que está el centro de Piura, en las condiciones que está el río Piura, en las condiciones que tenemos los aniegos, nos vamos a inundar”, dijo Bereche.

Durante la exposición, señaló que han pasado años y Piura no tiene ninguna obra integral que cuide a los ciudadanos de un fenómeno El Niño. “Algunas veces me han escuchado decir que el fenómeno El Niño no es una maldición, sino una bendición. Muchos países ruegan por lluvias para llenar sus acuíferos y represas, y así asegurar agua para la sequía. El Niño trae consigo entre 11 y 16 años de recurso hídrico que nosotros terminamos botando porque no tenemos ninguna obra integral”, explicó.

El especialista pidió la intervención inmediata del río, las defensas ribereñas, las zonas de aniegos y, principalmente, el centro de Piura, advirtiendo que si las lluvias llegan bajo las condiciones actuales, la ciudad se convertirá en un “pantano” y las viviendas correrán el riesgo de colapsar.

Asimismo, advirtió que ninguna acción preventiva funcionará si no se libera el cauce del río Piura en la zona de Chutuque.