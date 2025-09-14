Pobladores, junto a la Policía y Serenazgo, lograron capturar a dos sujetos que golpearon a dos trabajadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que realizaban labores de censo en el distrito de La Unión, en Piura.

Sucedió la tarde del sábado 13 de setiembre, cuando dos trabajadores desarollaban su trabajo en la villa Yapato y fueron interceptados por dos sujetos con poleras. Incluso, ambos, golpearon a patadas y puñetes a uno de los agraviados y este hecho quedó registrado por los vecinos en videos.

Incluso, fueron filmados cuando huían de la zona, pero los pobladores lograron detenerlo y dieron aviso a Serenazgo que, junto a policías, acudieron a la zona y los ladrones fueron trasladados a la dependencia policial del distrito, donde fueron reconocidos por los agraviados.