Cuando pretendía fugar hacia la frontera con Ecuador, una venezolana y concuñada de Keyli Aguilera Meneses, que asesinó a su esposo y el cuerpo fue hallado dentro de la maletera de un automóvil, en Lima, fue detenida por un grupo de policías en la carretera Panamericaa Norte, en la provincia de Talara, región Piura.

Fueron efectivos policiales de Carreteras de Los Órganos que el domingo 5 de octubre, intervinieron en el kilómetro 128, un ómnibus de una empresa de transportes interprovincial que iba de Lima con destino a Tumbes.

Ahí lograron detener a la venezolana Katherine Katiuska Bello Serrano, de 34 años, que iba en el asiento 13 del vehículo.

Su captura fue efectuada debido a que la extranjera presentaba una orden de detención preliminar por el plazo de 7 días, según la Resolución Nº1 del 04-10-2025 emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Homicidios de Lima, señaló que la extranjera que fue detenida ayer en Talara, es investigada por el crimen del peruano Alexander Valverde Laines y será trasladada a Lima.

“La segunda persona que viene a ser la concuñada (de la asesina) estaba tratando de fugar del país y se ha logrado su detención. (...) Sobre ella pesa una medida de detención preliminar por siete días. Va a ser conducida a la Dirección de Homicidios (de Lima) y se van a continuar las investigaciones con ella”, dijo el oficial Morales que indicó que indagan la participación de las dos venezolanas.

El crimen fue descubierto el pasado 2 de octubre, cuando vecinos del jirón Huaraz en Breña, Lima, alertaron a la Policía por un olor nauseabundo que provenía de un vehículo. Se trataba del cadáver de Valverde, que yacía en la maletera de un automóvil.

Su esposa, Keillys Aguilera que está detenida, lo había matado días antes y lo escondió bajo la cama, durmiendo junto a sus hijos en la misma habitación. Incluso, celebró el cumpleaños de su hijo menor, mientras el cadáver estaba en el vehículo.

Ella confesó ante las autoridades que mató a su pareja, tras una discusión, le puso somníferos a su bebida y dormido lo asfixió. Además, tuvo 6 noches el cuerpo debajo de su cama y luego lo introdujeron a la maletera de un automóvil donde fue encontrado.