A dos meses y medio del crimen del joven soldador, José Fabián Bancayán Fiestas (25 años), la policía capturó a uno de los implicados en su cruel asesinato, ocurrido el pasado 7 de enero del presente año en el distrito de La Unión, en el Bajo Piura.

La captura de William Imán Aquino (31 años), ocurrió en horas de la madrugada de ayer martes, luego de un trabajo de investigación y seguimiento del personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, al mando del coronel PNP, Julio César Garcés Solano.

Él fue intervenido en la calle Lima 101 del asentamiento humano San José, en el distrito de La Unión, luego que el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos, Raúl Ordinola Sernaqué, declaró fundado el pedido de detención preliminar.

Se conoció que Imán estaría inmerso en el presunto delito contra la vida cuerpo y la salud - homicidio calificado en agravio del joven soldador, José Fabián Bancayán Fiestas. La policía incautó dos teléfonos celulares.

Se presume que él sería el autor intelectual del crimen y el móvil del asesinato habría sido una venganza, pero desafortunadamente el sicario se equivocó de “blanco. “El móvil del crimen fue una venganza, pero se equivocó de persona el autor de los disparos”, reveló una fuente a Correo.

El intervenido fue llevado hasta la sede de la Divincri donde se realizan las indagaciones.

Recordemos que el hecho se registró en enero del 2026 cuando Bancayán Fiestas junto a Santos A.Ch.Z. (29) quien resultó gravemente herido, descendieron de una miniván estacionada en el exterior del inmueble ubicado en la calle Alan García N.° 387 del barrio San José, en el distrito de La Unión, siendo sorprendidas por cuatro sujetos que se desplazaban a bordo de dos motos, quienes descendieron y dispararon.