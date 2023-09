Los dos colaboradores eficaces del caso “Los Operadores de la Reconstrucción” siguen involucrando al exalcalde del distrito de La Unión, región Piura, Fernando Ipanaqué Mendoza y al congresista Guillermo Bermejo, quienes habrían sido los autores de las presuntas irregularidades para “agilizar” las cuatro obras en el distrito del Bajo Piura.

Uno de los colaboradores eficaces, el 21-2023 habría señalado nuevamente que la exautoridad edil Fernando Ipanaqué, fue abordado en la puerta de la Oficina de la Autoridad para la Construcción con Cambios-ARCC (Lima), el pasado 15 de julio de 2022 por dos personas, quienes serían César Albitres y el empresario Ronald Ramírez, que se presentaron como allegados del congresista Bermejo y le dijeron que podían ayudarle para obtener obras para el distrito bajo piurano.

El mismo colaborador eficaz habría señalado que ese mismo día se reunieron con Jaime Jara y fue quien puso en el teléfono a Guillermo Bermejo y Fernando Ipanaqué, donde se presume que el congresista le dijo a la autoridad edil que dentro de la entidad tenía amigos que podían hacerle seguimiento a las obras y conseguir el financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Supuestamente por esta “ayuda”, las personas que iban a agilizar estas obras recibirían algún tipo de apoyo económico. Pese a que no se registra una visita oficial del exalcalde a la oficina de Bermejo, en julio de 2022, el colaborador eficaz refiere que el exalcalde se comunicó por teléfono con el parlamentario, quien quedó en apoyarlo en cuatro obras, las mismas que no habían salido en el decreto supremo los primeros días de agosto de 2022.

MIRA ESTO | | Contraloría detecta que con firma y sello falso aprueban una obra de saneamiento en Piura

Durante su declaración, el colaborador 21-2023 habría señalado que alcanzó a ver en el teléfono el nombre de G. Bermejo y escuchó cuando este le dijo a Ipanaqué Mendoza que tenía amigos dentro de la ARCC y se referiría a Jaime Jara, Yul Valdivia y Ronald Ramírez, y no se preocupara por las obras.

A su turno, el congresista Guillermo Bermejo aseguró que no estuvo presente en esa reunión, y dijo no conocer a César Albitres y no haber tenido esa comunicación con Ipanaqué Mendoza mediante el teléfono de Jara, el pasado mes de julio.

“No recuerdo esa llamada, no. Y si lo hubiese, no en esos términos. En la vida voy a indicar por teléfono eso (apoyo para las obras)”, declaró Bermejo a un medio de comunicación nacional.

El segundo colaborador eficaz de código 29-2023 indicó que el pago de los 40 mil soles que hizo Ipanaqué a Bermejo fue en la casa del parlamentario y que este le indicó que el encargado era Jaime Jara. Al parecer, quiso despistar y evitar la vinculación directa.

Pese a que Bermejo niega estar involucrado en las presuntas irregularidades y ser parte de la organización “Los Operadores de la Reconstrucción”, Yul Valdivia, quien sería muy cercano a Bermejo, sería también amigo de Ronald Ramírez, con quien se le vincula a Fernando Ipanaqué.

Ronald Ramírez sería quien presentó al alcalde con Valdivia, y este sería el inicio de los presuntos actos de corrupción para conseguir se agilicen las obras para el distrito de La Unión.

TE PUEDE INTERESAR

Piura: Gerente de EPS Grau asegura que “existen manos negras”

Aumenta a 143 las personas fallecidas por dengue en Piura

El limón seguirá subiendo de precio en Piura

Fiscalía formaliza investigación contra “Los Operadores de la Reconstrucción”