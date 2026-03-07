Una casona ubicada en el jirón Callao, en pleno centro de Piura, está en riesgo de colapso debido a los trabajos que se ejecutan en esta parte a cargo de la empresa Diamantes Jubers SAC. Al parecer, el movimiento y remoción de las calles habrían generado el debilitamiento de las paredes en esta zona.

El debilitamiento de estas casonas que tiene años de antigüedad y locales comerciales están siendo perjudicados por los trabajos que se realizan en el centro histórico de Piura como parte de la obra de mejoramiento de las pistas y veredas, así como del proyecto de drenaje pluvial a cargo del Gobierno Regional de Piura.

Los moradores explicaron que el consorcio Jubers SAC realiza la remoción y zanjado en estas calles céntricas generando tal situación que pone en aprietos a los dueños de las casonas y de los centros comerciales que también sufren las consecuencias de la ejecución de la obra, pese a que en varios momentos han pedido a la empresa considerar el riesgo que representan los trabajos.

Para ello, los trabajadores optaron por colocar palos para proteger la pared y cintas de peligro para que las personas no circulen por esta calle y así evitar accidentes con víctimas mortales. La casona es de dos niveles, por lo que el peligro es latente.

Así como esta casona, los piuranos temen que otros locales considerados patrimonios culturales ubicados en otras calles del centro de la ciudad sigan colapsando ya que están en la misma o en peor condición de infraestructura.

Un local comercial de venta de mayólicas y otros productos también corre el riesgo de colapso recomendando al dueño su reubicación. Las paredes también son un peligro para los trabajadores, ya que al colapsar podría ocasionar pérdidas humanas.

Mientras tanto, los trabajos en otras calles del centro de la ciudad continúan pese a los daños.