Con un alto deterioro estructural tanto interno como externo y algunas en abandono se encuentran varias casonas del centro de Piura, las cuales representan un alto riesgo tanto para los trabajadores y ciudadanos que circulan por esas zonas donde se ubican.

Así lo advirtió el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Walter Galecio, quien alertó el estado crítico de las casonas declaradas patrimonio cultural ubicadas en las calles Arequipa, Callao y Huancavelica que se encuentran en abandono.

Afirmó que existe un temor por el colapso de estas estructuras, lo cual se agravaría ante el tan anunciado Fenómeno El Niño y las posibles lluvias empeorarán aún más la frágil infraestructura de estos inmuebles.

Cuestionó que no se han realizado trabajos periódicos de conservación, mantenimiento ni reforzamiento estructural a lo largo de los años por parte de los propietarios ni de las entidades competentes.

Agregó que el deterioro de las casonas se incrementó por los trabajos actuales de la obra de pistas, veredas y alcantarillado, junto con la vibración y movimiento de la maquinaria pesada.

Galecio dijo que, al estar protegidas por ley, estas propiedades privadas no pueden ser modificadas, alteradas ni demolidas sin la aprobación correspondiente y requiere una inversión.