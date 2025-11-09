Un chofer resultó mal herido, luego que el moderno automóvil que manejaba, se despistó y terminó impactando contra un árbol en la carretera Piura-Paita, en la provincia de Paita.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana del sábado 8 de noviembre en el kilómetro 30 de la transitada carretera, donde por circunstancias que son investigadas por la Policía, el vehículo marca Kía, color negro y de placa de de rodaje P2P-650, terminó despistándose y fuera de la vía.

Ante esto, el conductor que fue identificado como Harold Aldo Rivasplata Quintana, de 31 años, resultó con heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo, y quedó atrapado entre los fierros de su vehículo.

Los agentes policiales tuvieron que auxiliarlo y sacarlo del interior del automóvil y fue trasladado a la clínica Miraflores de la localidad de Piura, donde fue atendido y permanece internado bajo observación médica.

En tanto, las autoridades policiales realizaron las diligencias en el lugar del accidente para esclarecer el accidente. Asimismo, el vehículo fue trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción para las investigaciones correspondientes.