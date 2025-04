Luego que 85 niños del colegio Elvira Castro de Quirós, ubicado en Los Ejidos de Huan, en el Medio Piura, se intoxicaron al comer alimentos otorgados por el Programa Wasi Mikuna, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció la declaratoria de emergencia y la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar; además, vienen trabajando en una norma que reconfigure el diseño de Wasi Mikuna y evite la entrega de productos que afecten la salud de los niños.

Fue la propia ministra del Midis, Leslie Urteaga Peña, quien anunció esta medida.

“Estamos decidiendo la extinción del actual modelo, porque no podemos poner en riesgo la vida de los niños, tal como estaba constituido con la entrega de productos y raciones, que fueron heredados de Qali Warma. Los proveedores ya estaban con contratos y no podíamos comprar directamente a los fabricantes”, dijo la titular del Midis.

Asimismo, informaron que vienen trabajando un dispositivo legal, para establecer nuevas modalidades que garanticen la calidad, inocuidad, salubridad, valor nutritivo y pertinencia cultural del servicio alimentario, dando paso a un proceso de extinción, en el corto plazo, del Programa Nacional de Alimentación Escolar.

Asimismo, pidieron que ya no entreguen estos alimentos en los colegios estatales ya que temen nuevamente daños en la salud de los miles de estudiantes.

Los padres de familia del colegio Elvira Castro de Quiroz, volvieron a reclamar dentro de la institución. En este local se enfrentaron la presidenta de la Comisión Investigadora en torno a Programas Sociales y la congresista Katy Ugarte, a quien le pidieron no más comida malograda que perjudica la salud de los alumnos.

“Esto no viene desde hace dos días, esto es de años que vienen intoxicando a nuestros hijos, no es solo en Piura sino en todos los departamentos, usted dice que caiga todo el peso de la ley cuando ya se han intoxicado todos los demás, ¿hay sancionados? No, por qué, porque la corrupción es así, están enquistados en el poder con los proveedores, deberían fiscalizar. Ayer (jueves) si no se intoxican nuestros hijos no viene Contraloría, Fiscalización, dónde están las autoridades para que fiscalicen”, dijo una madre de familia quien evitó identificarse.

Mientras que la parlamentaria señaló que vienen recogiendo toda la información para ver quiénes son los verdaderos responsables. “No debemos permitir que jueguen con la salud de los niños”, puntualizó la congresista Ugarte.

“Les llaman comidas saludables cuando verdaderamente es una porquería de alimento. Cómo es posible que nos den enlatados, esos alimentos no son frescos, que se lo trague la presidenta con los congresistas que han querido matar a nuestros niños. Que se investigue y se quite este producto en los colegios”, señaló otra madre de familia de la institución educativa.

WASI MIKUNA. De otro lado, el jefe de la unidad territorial Piura del Programa Wasi Mikuna, Yioshio Granda Távara, informó que se ha denunciado al proveedor y los que resulten responsables, lo que ha provocado que la Fiscalía de Prevención del Delito y Fiscalía Penal intervenga en el colegio para las diligencias correspondientes.

“Estamos en el centro de salud de Pachitea haciendo seguimiento debido a que hay niños que han reincidido debido al tema de ansiedad en el tema de la afectación de ayer. Los están evaluando para su alta médica”, dijo Granda.

Horas después, nueve estudiantes volvieron al centro de salud de Pachitea, al presentar una recaída, donde siete quedaron hospitalizados y dos fueron dados de alta por el médico de turno al asegurar su mejoría.

Ante lo sucedido en este colegio del Medio Piura, otros centros educativos de la región también han reportado daños en la salud de sus estudiantes por consumo de estos alimentos.