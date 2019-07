Feminicidio: hombre confesó que asfixió y quemó a la amiga de su expareja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Con total sangre fría, el asesino confeso de María Angélica Ipanaqué Tume narró a la Policía que asfixió a su víctima en medio de una discusión por celos. La Policía presume que la fallecida lo amenazaba con contarle a su esposa que eran amantes. En medio de estas investigaciones, una familia pide justicia por el asesinato de su hija, la quinta víctima de feminicidio en la región Piura.

VÍDEO

De acuerdo a un vídeo al que Correo tuvo acceso, Segundo David García García contó con detalles cómo asesinó a María Angélica Ipanaque (30) el pasado 29 de junio, en la provincia de Paita.

Según el asesino confeso, encontró a su víctima en un baile, tras departir unos momentos la acompañó a ella a dejar a su prima en una mototaxi y luego se fueron con dirección a la cochera en la que el trabajaba, en donde se encontró el cuerpo.

“Ella me dijo vas a estar conmigo o no vas a estar conmigo, por eso tomé otras medidas, le tapé la boca con su casaca y se asfixió, murió pues, no tenía otra opción y la llevé a ese hueco”, fue lo que manifestó sin ningún escrúpulo e intentado exculparse por sus execrables actos frente a los agentes policiales al ser descubierto.

Esta narración la hizo el martes en la tarde, cuando el cadáver de Angélica Ipanaqué era desenterrado de una zanja en el interior de un local que funcionaba como cochera en la comunidad campesina San Francisco de la Buena Esperanza de Paita.

El cadáver fue hallado carbonizado y doblado en el fondo de un hueco de varios metros de profundidad. Apenas y pudo ser reconocida por su padre, José Ipanaque Pazos, quien estuvo presente en la diligencia.

García indicó a los agentes que tras asfixiarla la colocó en el hoyo y le rocío combustible para luego quemar totalmente su cuerpo, buscando destruir las huellas.

Actualmente, García permanece detenido en la comisaría Ciudad del Pescador, donde es investigado por el delito de feminicidio.

La Policía presume que García asesinó a Ipanaqué Tume porque ambos eran amantes y la víctima amenazó con contarle a su esposa de la relación que mantenían.

JUSTICIA

“Esperaba encontrarla con vida”, fue lo que contó José Ángel Ipanaqué Pazos, el padre de María Angélica, quien llegó hasta la morgue a recoger el cuerpo carbonizado de su primera hija a quien cariñosamente le llamaba “Chatita”.

Ipanaqué contó que desde un primer momento sospechaba que García tenía algo que ver con la desaparición debido a sus contradicciones, y a que señalaba que la dejó en un grifo.

Según manifestó el progenitor, en la desesperada búsqueda de su hija llegó el último martes con un superior del Departamento de Trata de Personas y un abogado al local para pedirle rinda su manifestación ante la Policía.

“Empece a caminar y vi la tierra removida, luego él se puso nervioso y terminó confesando que la había matado y quemado”, expresó el afligido padre, quien intenta ser fuerte ante la dolorosa muerte de su querida hija.

“Espero justicia, que se investigue hasta el fondo este brutal asesinato, quiero que el asesino pague con la máxima pena por como la encontraron, como la ha matado y quemado, él ha estado viviendo con ella; yo tenía la esperanzas de encontrarla con vida, es un gran dolor de padre”, dijo José Ipanaqué, entre lágrimas.

La joven fallecida era ama de casa y vivía con sus padres en el asentamiento humano 1 de Junio en la parte alta de Paita. El día que desapareció le envió un mensaje a su padre felicitándolo por el Día del Pescador y diciéndole que lo quería.

El padre indicó que sospechan que Milagros Ayala Villareyes, la amiga de la víctima , sea presunta cómplice del detenido por feminicidio, ya que esta era expareja de David García.

“El dijo cuando fue descubierto que ella lo llamó diciéndole que si la Policia no hace justicia, la familia hará justicia con sus propias manos”, indicó Ipanaqué Pazos.

Ante esto, la amiga de la fallecida, Milagros Ayala, declaró a medios locales que fue pareja de García pero terminó la relación cuando él intentó matarla, por lo que denunció el caso en la Policía y solicitó garantías para su vida.

“Él me acosaba siempre me llamaba de diferentes números, yo ya entregué mi celular a la Policía, en el baile María me dijo ándate que yo lo distraigo porque ella sabía que él me acosaba”, dijo Ayala.

Negó ser cómplice y señaló que fue ella la que le exigió al asesino que diga la verdad sobre la desaparición de Angélica Ipanaqué.

“No tengo nada que ver en el asesinato nunca he tenido problemas con ella eramos mejores amigas desde hace años ”, finalizó Ayala Villareyes.

La mujer denunció que un grupo de personas enardecidas intentó agredirla y quemar su vehículo menor pese a que solo ha sido citada como testigo en el caso.

FEMINICIDIOS

El crimen de María Angélica Ipanaque es el quinto en la región Piura, de acuerdo a la estadística del Ministerio de la Mujer. A nivel nacional las cifras superan las 90 muertes.

Asimismo, de acuerdo a esta estadística, en Piura se han registrado ocho tentativas de feminicidio entre enero a junio de este año.

La población se encuentra conmocionada tras la desaparición y hallazgo del cadáver de Gelén y el brutal crimen de María Angélica, por lo que piden que las autoridades tomen medidas para prevenir estos lamentables hechos.