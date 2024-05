Más de 8 mil asegurados de la región Piura se vieron perjudicados con el inicio de la huelga nacional indefinida de los 4 mil empleados de EsSalud.

Desde las primeras horas de la mañana, las enfermeras, médicos, técnicos obstetras, nutricionistas, odontólogos, químicos tecnólogos, administrativos y otros, se sumaron a la huelga nacional para exigir el cumplimiento de sus pactos laborales y mejorar la atención de los pacientes con medicamentos, infraestructura y equipos médicos.

El dirigente de los galenos del hospital regional “José Cayetano Heredia”, Martín Gouro, precisó que son más de 8 mil asegurados en la región los perjudicados con esta huelga y que se dejaron de atender entre 500 y 600 consultas externas solo en este nosocomio.

“Estamos luchando para que los asegurados tengan mejores condiciones, como equipos médicos, mejor infraestructura, medicamentos, entre otros. También pedimos el aumento salarial ganado en el 2022, lo cual no está cumpliendo la gerencia de EsSalud”, indicó Gouro.

Aseguró que las áreas críticas como emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sala de operaciones de emergencia, funcionaron con normalidad.

En tanto, los asegurados que llegaron a atenderse el día de ayer martes, se mostraron mortificados e indignados por la cancelación de las citas médicas en el hospital regional “José Cayetano Heredia”, debido a la huelga nacional.

“He llegado a las 6 de la mañana para que a las 8 de la mañana me digan que mi cita de ecografía ha sido reprogramada y para mi terapia física me han dicho que me la van a reprogramar vía telefónica. Vengo desde Tumbes, trabajo para la Universidad Nacional de Tumbes y ahora perderé un día de trabajo, mi tiempo. Es una falta de comunicación para los pacientes”, dijo el asegurado Aldy Vargas.