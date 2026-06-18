Cuatro establecimientos que expendían bebidas alcohólicas fueron clausurados temporalmente durante un operativo conjunto realizado en diversos sectores de la provincia de Sullana.

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Entre los intervenidos figuran tres locales ubicados en el asentamiento 17 de Enero que fueron multados con el 25 % de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y clausurados por funcionar sin la documentación correspondiente.

Asimismo, una cevichería en Nueva Esperanza, en el el centro poblado de Cieneguillo Centro, fue sancionado con el 20 % de una UIT y clausurado temporalmente por operar fuera del giro autorizado.

El operativo conjunto contó con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Subgerencia de Control Municipal de Sullana, la Policía Nacional del Perú, la Subprefectura provincial, COPROSEC, personal de Fiscalización y Policía Municipal, así como agentes de Serenazgo.

Las acciones se desarrollaron en el marco de la ampliación de la declaratoria de emergencia establecida por el Decreto Supremo N.° 064-2026-PCM, con el objetivo de fortalecer el orden público y el cumplimiento de las normas municipales.