El director de la Dirección Regional de Agricultura, Ílich López Orozco, advirtió que, ante la eventual consolidación de un Fenómeno El Niño Costero de magnitud fuerte, la región Piura podría enfrentar la pérdida o afectación de entre 20,000 y 30,000 hectáreas agrícolas.

Esta alarmante proyección multiplicaría drásticamente el impacto de las precipitaciones registradas a inicios de este año, las cuales dejaron un saldo de cerca de 2,000 hectáreas dañadas en el sector.

De acuerdo con el escenario técnico, uno de los cultivos más vulnerables frente al cambio climático es el mango, debido a que las anomalías en las temperaturas nocturnas vienen frenando drásticamente el proceso de floración de las plantas. Este factor fisiológico amenaza con provocar pérdidas superiores al 50% de la producción para la próxima campaña agraria.

Asimismo, la autoridad sectorial alertó que existen riesgos severos de afectación para otros cultivos estratégicos de exportación y panllevar, tales como la palta, el banano orgánico, el arroz, el maíz, las menestras y la yuca.