Los agricultores en el Medio y Bajo Piura están preocupados por las lluvias que se aproximan debido a que no se han ejecutado trabajos preventivos en este sector, por lo que esto traería pérdidas económicas.

Al respecto, el agricultor Antero Nizama, precisó que el fantasma de un Fenómeno El Niño para los meses de marzo y abril ha encendido las alarmas en este sector, dado que, la región se encuentra totalmente desprotegida debido a un descuido de las autoridades.

“No estamos preparados para mitigar los efectos, más que todo en el sector agricultura, por descuido y desidia de las autoridades, sobre todo en las zonas vulnerables como es la margen izquierda del río Piura, en la zona de Chatito Chico, lo que es Cura Mori,”, dijo Nizama.

Agregó que, la declaración de emergencia es una táctica recurrente que solo sirve para tirar la plata al agua.

“Nosotros los agricultores no necesitamos caramelos o paliativos o bonos. No, necesitamos una verdadera política agraria”, insistió.