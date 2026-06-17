En una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN SB), el Hospital de Especialidades III-1 de la provincia de Sullana, inició con éxito la campaña de cirugía cardiovascular y tamizaje de cardiopatías congénitas devolviendo la esperanza a decenas de familias de esta zona norte.

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Una de las primeras beneficiadas con esta jornada de alta especialización es una menor de 12 años quien padecía de comunicación interventricular. Esta condición limitaba gravemente su calidad de vida debido a un cansancio extremo provocado por la mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada, poniéndola en riesgo inminente de desarrollar hipertensión arterial pulmonar irreversible.

La médica Eneida Melgar Humala, jefa del Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del INSN SB, explicó que la menor fue sometida a una exitosa operación a corazón abierto para cerrar el orificio en su tabique cardíaco. Para la intervención se utilizó una moderna bomba de circulación extracorpórea, un equipo de alta tecnología del nosocomio de Sullana que asume temporalmente las funciones del corazón y el pulmón del paciente.

Por su parte, el director ejecutivo del hospital, Edgar Paiva, destacó que el establecimiento se consolida como un hospital referencial capaz de atender casos de alta complejidad. El objetivo central de la campaña es reducir la mortalidad temprana y elevar la calidad de vida de los menores piuranos, considerando que la región registra un alto índice de estas patologías.

La campaña tiene programado realizar el tamizaje de 60 niños y adolescentes. Aquellos que presenten condiciones aptas serán seleccionados para ingresar de forma progresiva al quirófano según la complejidad de su patología. De igual manera, durante el primer día ya se identificó a un segundo paciente de 3 años que será incluido en la programación quirúrgica de la semana.

Cabe resaltar que Sullana ha sido identificada dentro de las 8 regiones estratégicas del Perú para liderar la descentralización de las cirugías cardíacas a pecho abierto, acercando la medicina especializada a quienes más lo necesitan sin requerir el traslado a Lima. Todas las intervenciones de esta campaña cuentan con la cobertura integral y gratuita del Seguro Integral de Salud (SIS).