Con la finalidad de salvaguardar la seguridad ciudadana y la integridad de la población, se ejecutó el operativo sin fronteras donde participó la Municipalidad Provincial de Piura, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, el Serenazgo de Piura, Serenazgo de Veintiséis de octubre, Fiscalía de Prevención del Delito, Subprefectura de Piura y la Policía Nacional del Perú, donde sancionaron y clausuaron cuatro establecimientos que no cumplían con las normas municipales.

Los locales sancionados fueron: La Chama, ubicado en la Zona Industrial, el cual fue sancionado según la Ordenanza Municipal 125-00-2013, artículo 9 y 10 (Código 03-1201) por carecer del certificado de fumigación. Se impuso una multa 30% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Además, los locales Sabor Norteño Piurano y Restaurante Cevichería J & J, por ejercer giro distinto al autorizado en la licencia municipal de funcionamiento, según la Ordenanza Municipal 125-00-2013, artículo 9 y 10 (Código 02-004, inciso A), con una multa del 25% UIT y por último, el bar Aquí Fue, por carecer de licencia o autorización municipal, con una sanción del 25% de una UIT.

La comitiva realizó un recorrido por puntos críticos de la ciudad de Piura, brindando seguridad a la población. Cabe mencionar que estos operativos se ejecutan constantemente a fin de verificar que los establecimientos cumplan con las normas municipales y las leyes peruanas, incentivando a la formalidad y a la dinamización de la economía.

Las autoridades exhortaron a los propietarios a solicitar las licencias de funcionamiento antes de ejercer con sus actividades comerciales, ya que podrían ser sancionados de no cumplir con las autorizaciones correspondientes.