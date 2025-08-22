Personal de Fiscalización realizó un operativo por los bares ubicados en la avenida Sullana, en Piura, los cuales fueron clausurados después de presentarse un caos por aficionados que presenciaron el partido entre Alianza Lima y U. Católica.

Fueron seis locales sancionados y clausurados temporalmente, Punto Cero, Markinhos, Señor Cautivo, Mr. Bielich, Alex Chop y Marinos, por permitir y/o dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, se multó con una Unidad Impositiva Tributaria, es decir 5 350 soles.

El subgerente de Fiscalización, Danilo Gallo, precisó que esta intervención tiene la finalidad de restaurar el orden público.

“Debemos evitar que las vías públicas sean utilizadas con fines comerciales causando el desorden y caos, por ello se exhorta a estos locales que nuevamente son sancionados cumplir con las Ordenanzas Municipales “, indicó.